США ввели санкции против лидеров террористических группировок

США ввели новые санкции против 12 лидеров террористических группировок.

В санкционный список включены лидеры «Хезболлах», ХАМАС, «Исламского джихада» (запрещена в РФ), террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и ее западноафриканского и палестинского подразделений, «ИГ-Хорасан» (запрещена в РФ), пакистанской «Техрик-е Талибан Пакистан» и «Хурас Ад-Дин», связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), пишет «РИА Новости».

Ранее сегодня Госдеп США ввел санкции в отношении сургутских следователей. Американские чиновники считают сотрудников СКР причастными к преследованиям членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».