Игрок «Уфы» Карп о новом контракте: «Не хочу каждый год играть за места в нижней части таблицы»

Полузащитник «Уфы» Кэталин Карп в интервью пресс-службе клуба рассказал о ситуации вокруг своего контракта, который заканчивается через год.

— У меня еще год контракта с «Уфой». И все мои мысли только с этой командой. Я хочу делать здесь свою работу хорошо. Ближе к концу контракта будем думать. Но даже если бы у меня сейчас были предложения, я бы тебе не сказал (улыбается). Все будет зависеть от того, какие задачи будет ставить перед собой «Уфа».

В прошлом сезоне мы играли переходные матчи. Я впервые чувствовал такое. Эмоции нервные были. Ты приходишь после игры и понимаешь, что скоро тебе предстоят переходные матчи. Чувства не очень приятные. Как игрок я не хочу каждый год играть за места в нижней части турнирной таблицы. Я хочу выходить на поле и думать о еврокубках. И все мы в команде хотим этого, — сказал Карп.