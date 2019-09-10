Избирком утвердил результаты выборов губернатора Оренбургской области
Сегодня избирательная комиссия Оренбургской области официально назвала Дениса Паслера победителем губернаторских выборов в регионе.
«Выборы губернатора Оренбургской области были признаны состоявшимися и действительными. На должность губернатора Оренбургской области избран Паслер Денис Владимирович», — говорится в сообщении облизбиркома.
Напомним, что Паслер получил на выборах 65,94% голосов, обойдя ближайшего соперника Максима Амелина почти на 300 тысяч голосов.ОбществоВласть
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