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Избирком утвердил результаты выборов губернатора Оренбургской области

16:58, 10.09.2019
Избирком утвердил результаты выборов губернатора Оренбургской области
Фото: kremlin.ru

Сегодня избирательная комиссия Оренбургской области официально назвала Дениса Паслера победителем губернаторских выборов в регионе.

«Выборы губернатора Оренбургской области были признаны состоявшимися и действительными. На должность губернатора Оренбургской области избран Паслер Денис Владимирович», — говорится в сообщении облизбиркома.

Напомним, что Паслер получил на выборах 65,94% голосов, обойдя ближайшего соперника Максима Амелина почти на 300 тысяч голосов.

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