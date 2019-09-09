Итоги единого дня голосования — кто победил на выборах глав регионов

«Реальное время» составило таблицу по итогам результатов выборов в единый день голосования 8 сентября и сравнило полученные данные с результатами победителей прошлых выборов.

Выборы глав регионов проходили в 16 субъектах России. Больше всего голосов избирателей удалось получить губернатору Забайкальского края Александру Осипову — 89,6%. Меньше всего у губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, 56,1%.

Радий Хабиров победил на выборах главы Башкирии, за него проголосовали 82,02% процентов избирателей. Денис Паслер стал главой Оренбургской области с 65,94% голосов.

Ранее ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ.