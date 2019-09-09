Новости общества

17:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Итоги единого дня голосования — кто победил на выборах глав регионов

17:16, 09.09.2019
Итоги единого дня голосования — кто победил на выборах глав регионов
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» составило таблицу по итогам результатов выборов в единый день голосования 8 сентября и сравнило полученные данные с результатами победителей прошлых выборов.

Выборы глав регионов проходили в 16 субъектах России. Больше всего голосов избирателей удалось получить губернатору Забайкальского края Александру Осипову — 89,6%. Меньше всего у губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, 56,1%.

Радий Хабиров победил на выборах главы Башкирии, за него проголосовали 82,02% процентов избирателей. Денис Паслер стал главой Оренбургской области с 65,94% голосов.

Ранее ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров