Жители Башкирии о мистическом шоу: близко к экстрасенсам не пускали — мы не должны были светиться в кадре

В минувшие выходные звезды программы «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина, Дмитрий Волхов, Юлий Котов приехали в Уфу, после чего отправились в село Шингак-Куль Чишминского района на съемки.

Как рассказала агентству «Башинформ» профессиональный гример кино и визажист Алина Валеева, участники мистического шоу приехали для съемок нового телепроекта.

— Они снимали одну из серий программы «Последние 24 часа», которая в этом году выйдет на телеканале НТВ. Там они расследуют убийства, мистические смерти. Нас непосредственно на съемочную площадку близко к экстрасенсам не пускали — мы не должны были светиться в кадре, — поделилась Алина.

По словам Алины, сельчане подходили и спрашивали, как с ними можно пообщаться, рассказать о личных проблемах.

Напомним, ранее «Реальное время» писало, что участники телепроекта приехали в Башкирию для того, чтобы расследовать загадочную смерть двух подростков — в августе обнаружили тело 17-летнего парня, а через несколько дней тело 16-летней девушки.