Участники «Битвы экстрасенсов» приехали в Башкирию расследовать убийство подростков

Участники мистического шоу «Битва экстрасенсов» в прошедшие выходные посетили Башкортостан. Они прибыли в поселок Шингак-куль Чишминского района.

Экстрасенсы Татьяна Ларина, Дмитрий Волхов, Юлий Котов приехали в село для того, чтобы расследовать загадочные смерти двух подростков. Ранее в августе там обнаружили тело 17-летнего парня, а через несколько дней тело 16-летней девушки.

Этот сюжет войдет в серии нового телепроекта «Последние 24 часа», который выйдет в этом году на телеканале НТВ, передает «Башинформ» слова участницы съемочной группы.

Ранее сообщалось, что в деревне Кусеево Баймакского района Башкортостана вандалы разрушили большой надгробный камень, который находился на территории старого кладбища.

