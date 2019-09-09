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Участники «Битвы экстрасенсов» приехали в Башкирию расследовать убийство подростков

14:58, 09.09.2019
Участники «Битвы экстрасенсов» приехали в Башкирию расследовать убийство подростков
Фото: pxhere.com

Участники мистического шоу «Битва экстрасенсов» в прошедшие выходные посетили Башкортостан. Они прибыли в поселок Шингак-куль Чишминского района.

Экстрасенсы Татьяна Ларина, Дмитрий Волхов, Юлий Котов приехали в село для того, чтобы расследовать загадочные смерти двух подростков. Ранее в августе там обнаружили тело 17-летнего парня, а через несколько дней тело 16-летней девушки.

Этот сюжет войдет в серии нового телепроекта «Последние 24 часа», который выйдет в этом году на телеканале НТВ, передает «Башинформ» слова участницы съемочной группы.

Ранее сообщалось, что в деревне Кусеево Баймакского района Башкортостана вандалы разрушили большой надгробный камень, который находился на территории старого кладбища.

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