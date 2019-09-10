Путин наградил замглавы исполкома Казани
Первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Также документом медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присуждается завкафедрой КНИТУ КХТИ Людмиле Абуталиповой.
Нигматзянов получил награду «за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Абуталиповой медаль досталась за «заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовки высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».ОбществоВласть Татарстан
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