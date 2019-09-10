Песков: «шпион» Смоленков действительно работал в администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в администрации президента некоторое время работал Олег Смоленков, которого сейчас называют «шпионом ЦРУ».

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен», — передает слова Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Смоленков занимал должность невысокую и только в 2016—2017 годах. Он также отметил, что Кремль не ищет бывшего сотрудника и не располагает информацией о том, был ли тот сотрудником ЦРУ.

«Нет, я не могу этого подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет. Я только могу вам подтвердить, что действительно был такой сотрудник администрации и что он был впоследствии уволен», — сказал Песков.

При этом в управлении делами президента утверждают, что Смоленков не работал в ведомстве.

Напомним, что накануне CNN рассказала об агенте, который работал на ЦРУ и при этом смог внедриться в администрацию президента РФ. Потом опасаясь раскрытия, он был эвакуирован американской спецслужбой. Позже в СМИ стало фигурировать имя Олега Смоленкова.