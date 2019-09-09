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МИД РФ не смог прокомментировать сообщение об эвакуации из России шпиона США

19:52, 09.09.2019
МИД РФ не смог прокомментировать сообщение об эвакуации из России шпиона США
Фото: ru.wikipedia.org / Grey Devey

Высокопоставленный источник в Министерстве иностранных дел России не смог прокомментировать сообщение CNN о вывозе из России ценного американского информатора в 2017 году.

«Сложно комментировать часть, связанную с «очень ценным агентом». Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает»,— цитирует его «Коммерсантъ».

Ранее СNN сообщил, что после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США в Белом доме американские спецслужбы экстренно эвакуировали из России «одного из своих наиболее высокопоставленных информаторов во властных структурах России». По данным телеканала Трамп на встрече передал России секретную информации о деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«А вот, что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывал. Чистой воды паранойя», — отметил источник.

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