Новый рекорд СМУ-88: ЖК «Малиновка» построен на год раньше срока

Фото: предоставлено "СМУ-88"

В Советском районе Казани завершилось строительство первой очереди жилого комплекса «Малиновка» — 22-этажного дома на улице Завойского. Уже получено заключение о соответствии. Строительство, начавшееся зимой 2018 года, заняло у группы компаний «СМУ-88» 19 месяцев и завершилось на год раньше запланированного срока. Автором проекта стал известный российский архитектор Михаил Борщевский.

Это не первый случай, когда СМУ-88 работает с опережением графика — прошлой зимой на полгода раньше срока ввели в эксплуатацию ЖК «IQ DOM».

ЖК «Малиновка» построили на месте бывшего пустыря. Сейчас прилегающую территорию благоустроили: установили современную детскую площадку от фирмы Romana с безопасным покрытием, высадили декоративные деревья и кустарники. Реализована концепция «двор без машин» и организовано круглосуточное видеонаблюдение.

Изюминка новостройки — нежилой первый этаж, в котором расположился просторный комфортабельный холл с мягкой мебелью, большими окнами, полками для буккроссинга, фитостеной и живыми растениями. Кроме того, в подъезде оборудованы стеклянная входная группа, игровые зоны и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Продолжается строительство второй очереди ЖК «Малиновка» — строители ведут монолитные работы на уровне первого этажа. Планируется, что два дома второй очереди жилого комплекса закончат строить в IV квартале 2021 года.

Напомним, вместе со строительством ЖК «Малиновка» СМУ-88 помог решить ряд коммунальных проблем жителей соседних домов: в прошлом году строительная компания отремонтировала трансформаторную подстанцию, модернизировала аварийную КНС, прочистила ливневую канализацию и обустроила детский городок и универсальную спортивную площадку. Вместе с местными жителями специалисты СМУ-88 проводили субботники, высадили сотню декоративных кустарников, отпраздновали открытие детской площадки и приближающийся Новый год.

Партнерский материал