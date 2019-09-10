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В Казани частично ограничили движение по ул. Зеленой

06:31, 10.09.2019
В Казани частично ограничили движение по ул. Зеленой
Фото: kzn.ru Денис Гордийко

В Советском районе Казани до 30 сентября ограничено движение по ул. Зеленой.

Это связано с ремонтом улично-дорожной сети. Проезд транспорта будет закрыт на участке от ул. Натана Рахлина до переулка Беркутова, передает пресс-служба исполкома города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на год ограничили движение по Фермскому шоссе. Закрытие дороги связано со строительством транспортной развязки.

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