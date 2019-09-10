В Казани частично ограничили движение по ул. Зеленой

В Советском районе Казани до 30 сентября ограничено движение по ул. Зеленой.

Это связано с ремонтом улично-дорожной сети. Проезд транспорта будет закрыт на участке от ул. Натана Рахлина до переулка Беркутова, передает пресс-служба исполкома города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на год ограничили движение по Фермскому шоссе. Закрытие дороги связано со строительством транспортной развязки.

