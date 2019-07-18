В России могут отменить налоговые льготы для пальмового масла

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовали внесение законопроекта о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.

«По мнению людей, это (использование пальмового масла) снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%" — сказал Володин по итогам совещания депутатов Госдумы с премьер-министром РФ.



Володин уточнил, что в четверг необходимые законодательные инициативы планируется внести в Госдуму.

Председатель Госдумы уточнил, что на встрече также шла речь о о горячем питании в школах, изменениях в Градостроительный кодекс, и других законопроектах, передает пресс-служба Госдумы РФ.

Напомним, в апреле Федеральная таможенная служба предлагала повысить ввозные пошлины на молочную сыворотку, пальмовое и кокосовое масло и концентрат апельсинового сока.

