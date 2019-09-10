Агрегаторы такси предлагают ужесточить прием на работу водителей

Крупнейшие агрегаторы такси предлагают ужесточить наем водителей и принимать их на работу только после проверки по государственным базам данных.

Речь идет о проверке на предмет алкогольной и наркозависимости, наличия судимостей, лишения водительских прав и прочих сведений. Об этом говорится в письме в ГПУ президента России, подготовленном руководителями «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим» и «Ситимобил», передают «Известия».

«Обеспечить возможность проверки информации о водителе в целях увеличения реального уровня безопасности при перевозке легковым такси: проверка учета в спецдиспансерах, действительности водительского удостоверения, информации о наличии судимостей... на основании данных из государственных баз и реестров с сохранением принципов защиты персональных данных», — сообщается в документе.

В будущем это может позволить создать единый реестр шоферов, допущенных к работе в такси.

Ранее комитет Госдумы по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Теперь за рулем такси могут запретить работать иностранцам без российских прав, предлагается скорректировать рыночные тарифы методикой Минтранса и дать возможность региональным властям проводить аттестацию водителей на знание города. Также в новой версии появилось требование установить тахографы для контроля режима труда и отдыха водителей.