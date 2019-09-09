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Роскомнадзор: фейки о нарушениях на выборах быстро выявлялись и опровергались

20:59, 09.09.2019
Роскомнадзор: фейки о нарушениях на выборах быстро выявлялись и опровергались
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что все заведомо недостоверные сообщения в интернете, которые касались нарушений на выборах, своевременно выявлялись и опровергались.

«Это предмет другого разбирательства. Этим сейчас плотно занимается [Центральная] избирательная комиссия», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова объяснила появление разных сведений о нарушениях во время единого дня голосования 8 сентября. По ее словам, это тоже способ зарабатывания денег. МВД России сообщило о том, что нарушений, способных повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

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