Памфилова — о ложных сообщениях о нарушениях на выборах: «Это же тоже способ зарабатывать деньги»

Председатель ЦИК России Элла Памфилова объяснила появление разных сведений о нарушениях во время единого дня голосования 8 сентября. По ее словам, это тоже способ зарабатывания денег.

«Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос — есть предложение», — сказала она.

Председатель комиссии обратила внимание на то, что все эти данные не соответствуют действительности.

Памфилова отметила, что ЦИК всегда реагирует на появление фейковых новостей, передают «Известия».

Ранее МВД России сообщило о том, что нарушений, способных повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.