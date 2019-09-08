В МВД России не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на результаты выборов в единый день голосования.

«В результате принятых мер нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено», — сообщается на сайте МВД РФ.

Для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 130 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также были привлечены военные Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

Ранее сообщалось, что в Казани провокатор, инсценировавший вброс бюллетеней на участке №291 в Казани, задержан. Им оказался 38-летний житель Нижнекамска, сообщивший о том, что его наняли для съемки постановочного видео.

