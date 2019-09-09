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Сборная Россия назвала состав на игру с Казахстаном

20:52, 09.09.2019
Сборная Россия назвала состав на игру с Казахстаном
Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Сборная России огласила свой стартовый состав на отборочный матч Евро-2020 против Казахстана.

Россия: Гильерме, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Ахметов, Оздоев, Черышев, Миранчук Ан., Головин, Дзюба.

Запасные: Лунев, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Кудряшов, Петров, Бакаев, Камболов, Ионов, Зобнин, Комличенко, Смолов.

Матч между Россией и Казахстаном начнется в 21:45. Игру в прямом эфире покажет Первый канал.

СпортФутболОбщество
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