В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить досрочную страховую пенсию трудоспособным гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы.

«Граждане обоснованно ставят вопросы о необходимости установления трудоспособным лицам, в том числе ближайшим родственникам, осуществляющим постоянный уход за родственниками-инвалидами I группы, права на назначение досрочной пенсии по старости на одинаковых условиях с опекунами инвалидов с детства, при наличии страхового (трудового) стажа у мужчин не менее 20 лет, у женщин — не менее 15 лет, в соответствии с нормами статьи 32 вышеуказанного Федерального закона №400-ФЗ, и с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 этого же Федерального закона, на 1 год и 6 месяцев ухода за инвалидом I группы», — сообщается в пояснительной записке к документу, внесенному в электронную базу данных нижней палаты парламента.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемое дополнение поможет восстановить справедливый подход к оценке труда людей, которые ухаживают за лежачими инвалидами первой группы на дому.

Кроме того, депутаты отмечают, что это предложение «поможет сэкономить бюджетные средства и улучшить качество жизни инвалидов и престарелых, а также оказать государственную поддержку самим гражданам, близким родственникам, осуществлявшим уход за инвалидами I группы».

В правительстве данную инициативу не поддержали. В отзыве к законопроекту отмечается, что его реализация потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Госдума поприветствовала инициативу Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений.