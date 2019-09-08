В Госдуме поприветствовали законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Госдума поприветствовала инициативу Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений.

Предложение позитивно оценил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат отметил, что он и его комитет поддержат этот законопроект, когда документ поступит в Госдуму.

Он добавил, что такие стимулы позволят гражданам при выходе на пенсию чувствовать себя более уверенно.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ официально сообщило о новом законе, посвященном пенсионным накоплениям. Ведомство раскрыло некоторые подробности о документе. Целью законопроекта в ведомстве назвали создание государственной системы, гарантирующей сохранность добровольных пенсионных накоплений, а также стимулирование самостоятельного формирования таких накоплений.

