В Стерлитамаке полицейские гнались за мужчинами, укравшими забор

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В Стерлитамаке полицейские задержали двух мужчин, их подозревают в хищении муниципального имущества, а именно дорожного забора.

В ходе дежурства полицейский заметил, что на улице Ленина двое мужчин распиливают металлический забор и складывают в багажник машины. Они были одеты в сигнальные жилеты и на первый взгляд похожи на сотрудников ЖЭУ. Однако вызвало подозрение то, что металлическое оборудование мужчины складывали в старую «десятку». Когда злоумышленники заметили, что за ними наблюдают, то прыгнули в машину и поехали прочь. Полицейский кинулся в погоню. В один момент пассажир машины выпрыгнул из нее и пытался скрыться, однако его быстро настиг правозащитник. Спустя несколько часов удалось задержать и водителя. Он успел спрятать похищенный металл в подлеске.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, задержанные — два приятеля 45 и 42 лет. Они рассказали, что заранее подготовились к краже металлического забора. Чтобы не вызывать подозрении, купили в строймагазине специальные жилеты. Украденный забор мужчины хотели сдать в металлолом и разделить деньги пополам.

Ранее сообщалось,что двух подростков, 15 и 16 лет, в Альметьевске осудили за похищение мужчины, строительных инструментов на сумму свыше 16 тыс. рублей и угон его автомобиля.