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ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ

11:57, 09.09.2019
ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал об итогах выборов в республиканский парламент. Подавляющее большинство получила «Единая Россия».

Голоса избирателей в голосовании по партийным спискам распределились следующим образом:

  • «Единая Россия» — 72,43%;
  • КПРФ — 10,4%;
  • «Справедливая Россия» — 3,96%;
  • ЛДПР — 3,79%;
  • «Коммунисты России» — 3,65%;
  • «Партия пенсионеров» — 2,47%;
  • «Партия Роста» — 1,82%.

Шагиахметов подчеркнул, что выборы прошли в штатном режиме.

По данным ЦИК РТ, по одномандатным округам большинство мест в Госсовете достались представителям «Единой России». По Прибрежному округу победил представитель «Справедливой России», по Электротехническому округу — «Партии Роста», по Менделеевскому — представитель ЛДПР.

«Работали более 28 тысяч наблюдателей. Живой интерес проявили избиратели к новым сервисам», — заявил глава ЦИК РТ.

Он пообещал, что на следующих выборах будут созданы цифровые участки, как в Москве.

ОбществоВласть Татарстан
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