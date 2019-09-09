ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ
Председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал об итогах выборов в республиканский парламент. Подавляющее большинство получила «Единая Россия».
Голоса избирателей в голосовании по партийным спискам распределились следующим образом:
- «Единая Россия» — 72,43%;
- КПРФ — 10,4%;
- «Справедливая Россия» — 3,96%;
- ЛДПР — 3,79%;
- «Коммунисты России» — 3,65%;
- «Партия пенсионеров» — 2,47%;
- «Партия Роста» — 1,82%.
Шагиахметов подчеркнул, что выборы прошли в штатном режиме.
По данным ЦИК РТ, по одномандатным округам большинство мест в Госсовете достались представителям «Единой России». По Прибрежному округу победил представитель «Справедливой России», по Электротехническому округу — «Партии Роста», по Менделеевскому — представитель ЛДПР.
«Работали более 28 тысяч наблюдателей. Живой интерес проявили избиратели к новым сервисам», — заявил глава ЦИК РТ.
Он пообещал, что на следующих выборах будут созданы цифровые участки, как в Москве.ОбществоВласть Татарстан
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