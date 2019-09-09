Глава Nissan покинет свой пост 16 сентября

Глава японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава покинет свой пост 16 сентября.

Совет директоров предварительно согласовал кандидатуру исполнительного директора Nissan Ясухиро Ямаути на пост главы японской автомобильной компании, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свой пост из-за скандала с финансовыми махинациями.

Дело в том, что с прошлого года автоконцерн оказался в центре внимания из-за скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном. Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовала Токийская прокуратура в ноябре прошлого года. Как утверждается, Гон не задекларировал размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год.



Кроме того, установлено, что и сам гендиректор получал завышенные доходы. Шесть лет назад Саикава скорректировал дату получения дохода от акции на день после завышения их курса. В результате этой операции он получил на 47 миллионов иен (около $440 тысяч) больше, чем должен был.