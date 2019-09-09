ГИБДД Башкирии: с начала года выявлено более 16 тыс. нарушений, связанных с выездом на встречку

ГИБДД республики Башкортостан с начала года выявила более 16 тысяч нарушений, связанных с выездом на встречную полосу.

Наиболее смертоносными авариями являются столкновения встречных автомобилей, сообщает ведомство в соцсетях.

Чаще всего они могут возникнуть из-за нарушении правил обгона. Зачастую водители не всегда правильно оценивают ситуацию на дороге или решаются на данный маневр, переоценив свои возможности.

Также столкновения лоб в лоб могут произойти из-за невнимательности водителя или технической неисправности автомобиля.

Кроме того, может возникнуть занос из-за неправильной скорости движения, резких маневров, заезда на обочину. В этом случае ситуация усугубляется тем, что может возникнуть боковой удар. Автомобиль сбоку менее защищен, нежели спереди.

Ранее сообщалось, что с января по август 2019 года на дорогах Башкортостана зарегистрировано 675 наездов на пешеходов. По данным ГИБДД республики, каждый четвертый погибший в ДТП — пешеход.

