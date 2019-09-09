Новости общества

16:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Алиса Приточкина из Казани представит Татарстан на национальном «Детском Евровидении»

15:27, 09.09.2019
Алиса Приточкина из Казани представит Татарстан на национальном «Детском Евровидении»
Фото: Академия Игоря Крутого

Жительница Казани Алиса Приточкина представит Татарстан в финале национального конкурса «Детское Евровидение». Студентка Академии Игоря Крутого успешно выступила в отборочном туре и стала одной из лучших юных вокалисток страны.

Финал национального отбора состоится 24 сентября. В нем примут участие девять сольных исполнителей, один дуэт и одна группа. Победитель получит право представлять страну на международном этапе конкурса, который пройдет 24 ноября в польском городе Гливице, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, победительницей «Детского Евровидения — 2018» стала 13-летняя представительница Польши Роксана Венгель.

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров