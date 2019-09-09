Алиса Приточкина из Казани представит Татарстан на национальном «Детском Евровидении»

Фото: Академия Игоря Крутого

Жительница Казани Алиса Приточкина представит Татарстан в финале национального конкурса «Детское Евровидение». Студентка Академии Игоря Крутого успешно выступила в отборочном туре и стала одной из лучших юных вокалисток страны.

Финал национального отбора состоится 24 сентября. В нем примут участие девять сольных исполнителей, один дуэт и одна группа. Победитель получит право представлять страну на международном этапе конкурса, который пройдет 24 ноября в польском городе Гливице, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, победительницей «Детского Евровидения — 2018» стала 13-летняя представительница Польши Роксана Венгель.