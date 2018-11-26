Победительницей «Детского Евровидения — 2018» стала представительница Польши
На международном конкурсе песни «Детское Евровидение — 2018» победила 13-летняя представительница Польши Роксана Венгель.
Финал конкурса прошел в воскресение в Минске.
На главный трофей «Евровидения» претендовали представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса, пишет ТАСС.
Напомним, что в прошлом году на «Детском Евровидении» победила 14-летняя россиянка Полина Богусевич.
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