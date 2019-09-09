Губернаторы избраны еще в семи регионах
По итогам воскресенья, еще в семи регионах избраны губернаторы. Во всех победу одержали руководившие на временной основе кандидаты.
В Сахалинской области Валерий Лимаренко избавился от приставки врио, набрав 56,15%.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин набрал 58,82%.
Игорь Артамонов станет губернатором Липецкой области с результатом в 67,29%.
В Курганской области врио губернатора Вадим Шумков набрал на выборах 80,86%. Таким образом он останется руководителем региона.
Губернатором Мурманской области станет Андрей Чибис, за врио отдали голоса 60,07% избирателей.
Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также стал лидером голосования, получив 76,81% голосов.
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов также избавился от приставки врио, набрав 89,61% голосов.
Напомним, что на выборах губернатора Оренбуржья победу одержал Денис Паслер, а в Башкирии всех конкурентов опередил Радий Хабиров.ОбществоВласть
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