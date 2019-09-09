Губернаторы избраны еще в семи регионах

По итогам воскресенья, еще в семи регионах избраны губернаторы. Во всех победу одержали руководившие на временной основе кандидаты.

В Сахалинской области Валерий Лимаренко избавился от приставки врио, набрав 56,15%.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин набрал 58,82%.

Игорь Артамонов станет губернатором Липецкой области с результатом в 67,29%.

В Курганской области врио губернатора Вадим Шумков набрал на выборах 80,86%. Таким образом он останется руководителем региона.

Губернатором Мурманской области станет Андрей Чибис, за врио отдали голоса 60,07% избирателей.

Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также стал лидером голосования, получив 76,81% голосов.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов также избавился от приставки врио, набрав 89,61% голосов.

Напомним, что на выборах губернатора Оренбуржья победу одержал Денис Паслер, а в Башкирии всех конкурентов опередил Радий Хабиров.