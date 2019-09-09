Хабиров набрал более 82% на выборах главы Башкирии, проанализировано почти 100% протоколов
ЦИК Башкирии подвел предварительные итоги выборов главы республики. Подавляющее большинство избирателей проголосовало за врио руководителя Башкортостана Радия Хабирова.
Он получил 82,02% голосов, следует из материалов ЦИК РБ. При этом обработано почти 100% протоколов.
Второй место занял Юнир Кутлугужин (КПРФ) — 6,89 %, третье — Иван Сухарев (ЛДПР) — 4,53%.
По данным избиркома, Владимир Барабаш от «Гражданской силы» набрал 0,97% голосов.
Далее расположились Зульфия Гайсина («Яблоко») — 1,53 %, Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») — 1,23 %, Рафис Кадыров («Патриоты России») — 1,10 % и Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 0,81 %.
Явка на выборах составила 71,8%.ОбществоВласть Башкортостан
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