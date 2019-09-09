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Денис Паслер победил на выборах губернатора Оренбуржья

07:27, 09.09.2019 1
Денис Паслер победил на выборах губернатора Оренбуржья
Фото: orenburg.er.ru

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер выиграл выборы главы региона. По данным регионального избиркома, он набрал 65,94%.

В голосовании приняли участие 615 965 человек. Явка по области составила
39,55%, сообщили в комиссии.

На втором месте — кандидат от КПРФ Максим Амелин (23,72%), третье место у Анатолия Кобзева («Коммунистическая партия социальной справедливости») с 3,62% голосов. Четвертая позиция у Константина Горячева от «Демократической партии России» (2,53%), на пятой — Сергей Яцын от «Справедливой России» с 2,26% голосов.

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