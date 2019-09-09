Ученые открыли способ защиты от ВИЧ

Международная группа ученых нашла способ защиты от ВИЧ. Они выяснили, что личинки паразитических червей-шистосом препятствуют заражению Т-лимфоцитов человека вирусом ВИЧ.

Паразитические черви выделяют вещества, которые блокируют рецепторы дендритных клеток человека. Они сообщают Т-лимфоцитам информацию об инородных бактериях, проникших в организм.

При этом ВИЧ заражает Т-лимфоциты через дендритные клетки, но он не может к ним присоединиться, если они уже заняты веществом паразитов. Поэтому заражения ВИЧ не происходит, сообщает журнал PLoS Pathogens.

После исследования специалисты из Амстердамского и Ливерпульского университетов создали препарат из яиц червей-шистосом. В рамках эксперимента они обработали дендритные клетки новым лекарством и попытались заразить их и Т-лимфоциты вирусом ВИЧ. В результате исследования оказалось, что клетки стали устойчивее к вирусу на 80%.

Полученные данные ученые хотят применить в разработке вакцин против ВИЧ.

Ранее ученые из испанского исследовательского института Instituto de Salud Carlos III нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции.

