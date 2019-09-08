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День выборов в Татарстане завершился праздничным салютом

22:58, 08.09.2019
День выборов в Татарстане завершился праздничным салютом
Фото: pixabay.com

В Казани праздничная программа в единый день голосования завершилась в 22.00 салютом.

Салют около «Казань Арены» прогремел под песню группы «Любэ».

Фейерверк можно было увидеть и услышать из разных частей города. Самыми лучшими точками обзора были площадки у НКЦ «Казань», «Казань Арены» и у «Миллениума».

На сцене в этот день выступали Гузель Уразова, ВИА «Волга-Волга», Дана Соколова, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», «Любэ».

Подробнее о том, как проходил праздничный концерт в честь дня выборов в Госсовет в Казани, а также предварительные итоги голосования — в онлайн-трансляции «Реального времени».

Общество Татарстан
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