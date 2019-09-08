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Соцсети: провокатор, инсценировавший вброс бюллетеней на участке №291 в Казани, задержан

20:43, 08.09.2019
Соцсети: провокатор, инсценировавший вброс бюллетеней на участке №291 в Казани, задержан
Фото: Максим Платонов

Провокатор, инсценировавший вброс бюллетеней на участке №291 в Казани, задержан. В телеграм-канале Вikbov.guru появились кадры допроса мужчины.

На видео задержанный, 38-летний житель города Нижнекамска, говорит о том, что его наняли для съемки постановочного видео представители одной из парламентских партий и никакого правонарушения он не совершал.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что видеоролик со вбросом бюллетеней является постановочным.

Общество Татарстан
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