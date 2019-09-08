По данным экзитпола, Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Радий Хабиров, занимающий пост врио главы Башкирии, набирает 83% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опрос граждан на выходе с избирательных участков).
«Уже можно подвести итоги исследований экзитпола, у Хабирова — 83%» , — передает «Интерфакс-Поволжье» слова руководителя администрации главы республики Александра Сидякина.
На 18.00 (16.00 мск) явка на выборах главы Башкирии составила 59,3%. Предварительные итоги голосования станут известны утром 9 сентября.ОбществоВласть Башкортостан
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