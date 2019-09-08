В Башкирии закончилось голосование на выборах
В Республике Башкортостан в 21.00 закончилось голосование на выборах. Избирательные участки закончили свою работу.
Всего в республике работали 3434 участка, в том числе 37 в местах временного пребывания граждан.
На 18.00 (16.00 мск) явка на выборах главы Башкирии составила 59,3%, сообщал заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов.
Предварительные итоги голосования станут известны утром 9 сентября, передает «Башинформ».
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