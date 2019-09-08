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В Башкирии закончилось голосование на выборах

19:00, 08.09.2019
В Башкирии закончилось голосование на выборах
Фото: realnoevremya.ru

В Республике Башкортостан в 21.00 закончилось голосование на выборах. Избирательные участки закончили свою работу.

Всего в республике работали 3434 участка, в том числе 37 в местах временного пребывания граждан.

На 18.00 (16.00 мск) явка на выборах главы Башкирии составила 59,3%, сообщал заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов.

Предварительные итоги голосования станут известны утром 9 сентября, передает «Башинформ».

ОбществоВласть Башкортостан
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