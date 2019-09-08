В Татарстане явка на выборах в Госсовет на 18.00 приблизилась к 60%

Фото: Максим Платонов

На 18.00 явка избирателей на выборы в Государственный совет Татарстана составила 58,10%.



На первом месте по явке Апастовский район — 92,17%. Далее идут Кайбицкий и Атнинский районы. У них явка избирателей составила одинаковое число процентов — 91,94%.

Напомним, что по состоянию на 15.00 явка избирателей на выборах в Государственный совет Татарстана составляла 45,13%. Участки проработают до 20.00.

