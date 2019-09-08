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Стало известно, когда начнут снимать новую часть «Матрицы»

18:59, 08.09.2019
Стало известно, когда начнут снимать новую часть «Матрицы»
Фото: скриншот

Съемки четвертой части научно-фантастической франшизы «Матрица» начнут снимать 10 февраля 2020 году в американском Чикаго.

Детали сюжета пока не раскрывают, но поклонники прогнозируют, что герои попробуют восстановить реальный мир после завершения Войны машин, сообщает сайт discussingfilm.net.

О том, что Warner Bros. снимет новую часть «Матрицы», стало известно в конце августа. Режиссером станет Лана Вачовски, а главные роли вновь достанутся Киану Ривзу (Нео) и Кэри-Энн Мосс (Тринити).

ОбществоКультура
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