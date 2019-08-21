Warner Bros. снимет новую часть «Матрицы»
Вачовски вернутся к съемкам «Матрицы». Warner Bros. поставит режиссером Лану Вачовски, а главные роли вновь достанутся Киану Ривзу и Кэри-Энн Мосс.
О планах снять четвертую часть к культовой трилогии объявил председатель правления Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих, передает Variety.
Работа над проектом может начаться в 2020 году, отмечает издание.
Напомним, что первый фильм о противостоянии человечества и искусственного интеллекта братья Вачовски сняли в 1999 году. С тех пор они успели стать сестрами, а также выпустить еще две «Матрицы».ОбществоКультура
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