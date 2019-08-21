Warner Bros. снимет новую часть «Матрицы»

Вачовски вернутся к съемкам «Матрицы». Warner Bros. поставит режиссером Лану Вачовски, а главные роли вновь достанутся Киану Ривзу и Кэри-Энн Мосс.

О планах снять четвертую часть к культовой трилогии объявил председатель правления Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих, передает Variety.

Работа над проектом может начаться в 2020 году, отмечает издание.

Напомним, что первый фильм о противостоянии человечества и искусственного интеллекта братья Вачовски сняли в 1999 году. С тех пор они успели стать сестрами, а также выпустить еще две «Матрицы».