Песков: Россия и Япония пока не вышли на решение ряда проблем

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал, что Россия и Япония пока не вышли на решение ряда важных проблем, но отмечают позитивное развитие отношений между двумя странами.

«В целом мы очень позитивно рассматриваем наше сотрудничество», — сказал он в эфире телеканала «Россия» (цитата по RT).

Он отметил, что в вопросе мирного договора у японской стороны «существуют завышенные ожидания».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор между странами. Российский лидер в ответ заявил, что Россия будет стремиться к его заключению.