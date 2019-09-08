Песков: Россия и Япония пока не вышли на решение ряда проблем
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал, что Россия и Япония пока не вышли на решение ряда важных проблем, но отмечают позитивное развитие отношений между двумя странами.
«В целом мы очень позитивно рассматриваем наше сотрудничество», — сказал он в эфире телеканала «Россия» (цитата по RT).
Он отметил, что в вопросе мирного договора у японской стороны «существуют завышенные ожидания».
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор между странами. Российский лидер в ответ заявил, что Россия будет стремиться к его заключению.
Справка
По итогам Второй Мировой войны Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи — были включены в состав СССР, однако Токио оспаривает их принадлежность. В 1956 году стало известно, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.
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