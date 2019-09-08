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На 15.00 явка на выборах главы Башкирии превысила 40%

14:26, 08.09.2019
На 15.00 явка на выборах главы Башкирии превысила 40%
Фото: realnoevremya.ru

На 15.00 (13.00 мск) явка на выборах главы Башкирии составила 42,65%.

Таким образом, проголосовали 1 млн 299 тыс. 24 избирателя, пишет «РИА Новости» со ссылкой на начальника информационного центра ЦИК республики Джиганура Алтынбаева.

По его словам, выборы в регионе проходят в штатном режиме, а наиболее активно голосуют сельские жители.

По данным республиканского Центризбиркома, в Башкирии работают 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. В республике более 3 млн избирателей, из которых 38 тыс. смогут принять участие в выборах впервые.

Напомним, что на 12.00 (10.00 мск) явка на выборах главы Башкирии составила 25,7%.

ОбществоВласть Башкортостан
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