Выборы главы Башкирии привлекли уже 25% избирателей

На выборах главы Башкирии проголосовала уже четверть избирателей. По данным ЦИК РБ, на 12.00 (10.00 мск) явка составила 25,7%.

«По состоянию на 12 часов дня (10.00 мск) проголосовал 763 тыс. 091 избиратель, что составляет 25,7% от числа включенных в списки избирателей нашей республики. Для сравнения: на выборах депутатов Госсобрания 9 сентября 2018 года на этот час явка составляла 17,3%, на выборах президента Республики Башкортостан 14 сентября 2014 года — 24,2%», — заявила секретарь республиканского избиркома Марина Долматова.

По данным республиканского центризбиркома, в Башкирии работают 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. В республике более 3 млн избирателей, из которых 38 тыс. смогут принять участие в выборах впервые, передает «Интерфакс».

На 10.00 в Башкирии явка оценивалась в 10%.