На выборах в Госсовет Татарстана проголосовали Бэтмен, Человек-паук и Супер-Ильшат

Фото: Скриншот

На избирательном участке, расположенном в корпусе А Казанского национально-исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) по адресу ул. К.Маркса, 68, проголосовали люди в костюмах Бэтмена, Человека-паука и так называемого «народного героя Казани Супер-Ильшата». Видео появилось сегодня в социальных сетях.

«Привет. Я Супер-Ильшат. Это моя команда. Мы пришли голосовать», — сказал Супер-Ильшат при входе в здание, показывая паспорт. «Ну все. Я проголосовал. Сделал дело — гуляй смело», — отрапортовал он на выходе. Действия супергероев сопровождает энергичная музыка.

Супер-Ильшат пришел на выборы в маске, защитных очках и зеленом плаще.

Видеоролик длительностью 45 секунд опубликован час назад и уже собрал около 20 тыс. просмотров.

Напомним, ранее на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали зебра, осел, жираф и единорог.