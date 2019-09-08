На выборах в Госсовет Татарстана проголосовали зебра, осел, жираф и единорог

Аниматоры в костюмах осла, зебры, жирафа и розового единорога, знакомые казанцам, которые в последнее время посещали улицу Баумана, проголосовали сегодня на выборах в Госсовет Татарстана.

Персонажи голосовали на избирательном участке №45, расположенном в казанской школе №1. Перед голосованием они устроили небольшую (бесплатную) фотосессию с избирателями. Отмечается, что эти персонажи прикрепились к участку при помощи системы «Мобильный избиратель».

— Нашей командой мы работаем на лице Баумана и на площади возле кремля, — рассказал Алмаз Калимуллин (Единорог). — Поэтому, несмотря на то, что мы все прописаны в разных частях города и даже в разных районах республики, мы решили вместе проголосовать на ближайшем к нашей «локации» участке.

Отмечается, что все четверо работают на улицах Казани абсолютно легально — недавно каждый из них зарегистрировался в качестве самозанятого.