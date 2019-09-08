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ЦИК создаст «доску антипочета» для распространителей фейков на выборах

13:14, 08.09.2019
ЦИК создаст «доску антипочета» для распространителей фейков на выборах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о создании «доски антипочета», где будут сообщаться сведения о тех, кто распространяет дезинформацию о ходе избирательной кампании.

«Всех лгунов и дезинформаторов будем [на эту доску] вешать пофамильно», — сказала она, отметив, что также будет публиковаться информация о названиях организаций, распространяющих ложные сведения.

Памфилова подчеркнула, что сведения о тех, кто помог выявить нарушения в ходе выборов, будут размещать на «доске почета», пишет ТАСС.

Ранее глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов заявил, что большинство сообщений о нарушениях на выборах в Госсовет РТ в соцсетях и блогах пока не подтверждаются.

ОбществоВласть
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