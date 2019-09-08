ЦИК создаст «доску антипочета» для распространителей фейков на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о создании «доски антипочета», где будут сообщаться сведения о тех, кто распространяет дезинформацию о ходе избирательной кампании.



«Всех лгунов и дезинформаторов будем [на эту доску] вешать пофамильно», — сказала она, отметив, что также будет публиковаться информация о названиях организаций, распространяющих ложные сведения.



Памфилова подчеркнула, что сведения о тех, кто помог выявить нарушения в ходе выборов, будут размещать на «доске почета», пишет ТАСС.

Ранее глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов заявил, что большинство сообщений о нарушениях на выборах в Госсовет РТ в соцсетях и блогах пока не подтверждаются.