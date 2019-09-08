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ЦИК Татарстана: факты нарушений на выборах в Госсовет не подтверждаются

12:15, 08.09.2019
ЦИК Татарстана: факты нарушений на выборах в Госсовет не подтверждаются
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На данный момент фактов нарушений на выборах в Госсовет Татарстана не обнаружено. Об этом заявил глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов.

«Большинство сообщений о нарушениях на участках в соцсетях и блогах пока не подтверждаются. Мы всем благодарны за информацию, анализируем все эти моменты, но пока информация о нарушениях не подтверждается», — сказал он.

Напомним, что «Реальное время» ведет прямую текстовую трансляцию выборов 2019 года в республике.

    ОбществоВласть Татарстан
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