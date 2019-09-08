ЦИК Татарстана: факты нарушений на выборах в Госсовет не подтверждаются

На данный момент фактов нарушений на выборах в Госсовет Татарстана не обнаружено. Об этом заявил глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов.

«Большинство сообщений о нарушениях на участках в соцсетях и блогах пока не подтверждаются. Мы всем благодарны за информацию, анализируем все эти моменты, но пока информация о нарушениях не подтверждается», — сказал он.

Напомним, что «Реальное время» ведет прямую текстовую трансляцию выборов 2019 года в республике.