Глава ОП Татарстана: практика единого информцентра по выборам хорошо себя зарекомендовала

Председатель Общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин рассказал, что Единый информационный центр по наблюдению за выборами в республике создается уже второй раз.

По его словам, эта практика хорошо себя зарекомендовала. При этом впервые был создан Открытый штаб наблюдателей. В этом году общественники отправили на выборы почти 3 тысячи наблюдателей.

«В целом все в основном было в рамках закона, не было значимых нарушений», — передает слова Фомина корреспондент «Реального времени».

Напомним, что посмотреть прямую трансляцию хода выборов в Татарстане можно здесь.