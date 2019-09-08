Глава ОП Татарстана: практика единого информцентра по выборам хорошо себя зарекомендовала
Председатель Общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин рассказал, что Единый информационный центр по наблюдению за выборами в республике создается уже второй раз.
По его словам, эта практика хорошо себя зарекомендовала. При этом впервые был создан Открытый штаб наблюдателей. В этом году общественники отправили на выборы почти 3 тысячи наблюдателей.
«В целом все в основном было в рамках закона, не было значимых нарушений», — передает слова Фомина корреспондент «Реального времени».
Напомним, что посмотреть прямую трансляцию хода выборов в Татарстане можно здесь.ОбществоВласть Татарстан
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