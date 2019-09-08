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Глава ОП Татарстана: практика единого информцентра по выборам хорошо себя зарекомендовала

12:54, 08.09.2019
Глава ОП Татарстана: практика единого информцентра по выборам хорошо себя зарекомендовала
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин рассказал, что Единый информационный центр по наблюдению за выборами в республике создается уже второй раз.

По его словам, эта практика хорошо себя зарекомендовала. При этом впервые был создан Открытый штаб наблюдателей. В этом году общественники отправили на выборы почти 3 тысячи наблюдателей.

«В целом все в основном было в рамках закона, не было значимых нарушений», — передает слова Фомина корреспондент «Реального времени».

Напомним, что посмотреть прямую трансляцию хода выборов в Татарстане можно здесь.

ОбществоВласть Татарстан
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