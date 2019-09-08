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В Кайбицком районе к 12.00 проголосовали более половины избирателей

12:16, 08.09.2019
В Кайбицком районе к 12.00 проголосовали более половины избирателей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На выборах в Госсовет РТ лидером по явке стал Кайбицкий район. Уже к 11.30 там проголосовали 50,56%.

По данным ЦИК Татарстана, на втором месте стоит Апастовский район, где явка достигла 47,28%.

Также в тройку лидеров входит Атнинский район. Там проголосовали 41,28% избирателей.

Напомним, что «Реальное время» ведет прямую текстовую трансляцию выборов 2019 года в республике.

ОбществоВласть Татарстан
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