В Кайбицком районе к 12.00 проголосовали более половины избирателей

На выборах в Госсовет РТ лидером по явке стал Кайбицкий район. Уже к 11.30 там проголосовали 50,56%.

По данным ЦИК Татарстана, на втором месте стоит Апастовский район, где явка достигла 47,28%.

Также в тройку лидеров входит Атнинский район. Там проголосовали 41,28% избирателей.

Напомним, что «Реальное время» ведет прямую текстовую трансляцию выборов 2019 года в республике.