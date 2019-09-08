Лейла Фазлеева рекомендовала ехать на «Казань Арену» не на собственном авто

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рекомендовала казанцам отправляться на сегодняшний концерт на «Казань Арене» на общественном транспорте. В противном случае можно столкнуться с проблемами переполненной парковки.

Она также рассказала о том, кто будет выступать сегодня вечером.

«Мы можем по-разному относиться к творчеству рэперов, но у наших молодых людей они вызывают обычно большой интерес. Есть безусловный лидер и для среднего поколения — Диана Арбенина и «Ночные снайперы», — передает слова Фазлеевой корреспондент «Реального времени».

Арбенина начнет выступление около 20.00.

Ранее Лейла Фазлеева пояснила, почему на концерте на «Казань Арене» не будет Элвина Грея и Лэйны.

Напомним, что сегодня в Татарстане проходят выборы в Госсовет республики. Вечером в Казани пройдет концерт, на который смогут попасть проголосовавшие избиратели.