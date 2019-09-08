В правительстве Татарстана поддержали жителей Мамадышского района, отправившихся на выборы с песнями

Жители села Старый Кумазан Мамадышского района в день выборов в Госсовет РТ отправились на избирательные участки на конной повозке, распевая песни под гармонь. Видеозапись импровизированного праздника появилась сегодня в социальных сетях.

На видеозапись обратили внимание и в правительстве Татарстана. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» вице-премьер республики Лейла Фазлеева также отметила это событие и заявила, что «инициатива должна поощряться».

Прямая трансляция выборов в Татарстане ведется сегодня «Реальным временем» здесь.

