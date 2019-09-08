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В России проходит Единый день голосования

07:16, 08.09.2019 Сюжет:  Выборы в Госсовет РТ 1
В России проходит Единый день голосования
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня, 8 сентября, в России проходит Единый день голосования. В этот день во всех регионах страны организуются выборы различных масштабов.

В Башкирии и Оренбургской области жители выбирают губернаторов. В Татарстане и Марий Эл проходит голосование за депутатов регионального парламента.

Выборы в парламенты административных центров организовали Пенза и Йошкар-Ола.

В целом по стране в 85 субъектах РФ пройдут 6 015 выборов и референдумов различного уровня. Будут замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут участвовать 56 млн граждан.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:35
    интересно , могут ли узнать кто за кого голосовал при электронным голосовании
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