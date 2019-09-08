Хабиб вновь выпрыгнул из октагона после победы над Порье

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В Абу Даби в ночь на воскресенье состоялся 242-ой кард UFC, главным боем вечера стал бой за пояс чемпиона в легком весе, в котором встретились Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. После победы российский чемпион вновь выпрыгнул из октагона.

Видео прыжка выложил основатель UFC Дана Уайт. Оказалось, что Хабиб перелез через ограждение чтобы обняться с руководителем чемпионата.

Напомним, что Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе после боя с ирландским спортсменом Конором Макгрегором. После боя дагестанец полез в драку из-за оскорбдений со стороны команды побежденного Макгрегора. В итоге Хабиба отстранили от боев на некоторое время.