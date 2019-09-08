Росстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала

Росстат будет собирать данные о динамике зарплаты младшего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.

«Подписанным распоряжением Федеральный план статистических работ... дополнен показателем «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала... к среднемесячной начисленной заработной плате младшего медицинского персонала за соответствующий период прошлого года, с учетом индекса потребительских цен», — говорится в справке к документу.

Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учетом индексации.

Добавляется, что статистическая информация по этому показателю будет формироваться Росстатом по РФ в целом, по субъектам, федеральным округам и формам собственности.

Ранее сообщалось, в 2018 году Министерство здравоохранения не выполнило три из пяти показателей нацпрограммы «Развитие здравоохранения». Ведомство не обеспечило необходимые достижения по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности жителей страны качеством медобслуживания. Также Минздрав не выполнил указ о повышении средней зарплаты среднего и младшего медперсонала в 50 из 85 регионов.

